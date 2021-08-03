الرى: غسيل النهر والمجارى المائية يبدأ منتصف أغسطس ولمدة شهر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائى والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.





وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بجميع إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية جميع الاحتياجات المائية لجميع القطاعات، مع الاستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أن غسيل نهر النيل والمجارى المائية سيبدأ من منتصف شهر أغسطس الجارى ولمدة شهر، موجها فى أثناء الاجتماع بمواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما وجه عبد العاطى خلال الاجتماع، بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من خلال لجان التفتيش الفنى والمالى والإدارى المتعددة التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.

الجدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2.167 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارٍ العمل فى تنفيذ 6.016 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 509 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8.692 كيلومتر حتى تاريخه، وفى مجال تأهيل المساقى فقد تم طرح أعمال تأهيل لعدد 122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى 106 كيلومترات بتكلفة 180 مليون جنيه كمرحلة أولى.