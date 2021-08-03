/643547/تعرف-علي-مواعيد-مباراتى-محمد-متولى-وكيشو-بنصف-نهائى-المصارعة-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه محمد متولى لاعب منتخب المصارعة فى مباراة نصف النهائي المصنف الأول على البطولة وخامس أولمبياد ريو 2016 المجرى فيكتور لورينكز لوزن 87 كجم فى تمام الساعة 11:35 صباح اليوم الثلاثاء خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونجح محمد متولى لاعب منتخب المصارعة فى التأهل للدور قبل النهائى فى منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت فى دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

فيما يواجه المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطنى الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات نصف نهائى المصارعة وزن 67 كجم، فى تمام الساعة 11:25 صباح اليوم الثلاثاء خلال منافسات أولمبياد طوكيو.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو فى الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا فى ربع نهائى وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمصارعة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.

فيما أسفرت قرعة المصارعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو عن مواجهات صعبة وقوية للفراعنة خلال منافسات الأولمبياد، وتعقد العديد من جماهير ومتابعي الرياضة الأمال على لاعبو مصر في المصارعة لتحقيق ميدالية جديدة بعد تتويج سيف عيسى وهدايا ملاك في لعبة التايكوندو.