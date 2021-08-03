/643545/طوكيو-2020-مهاب-إسحاق-يتأهل-لنهائى-الغطس-3م-سلم-متحرك

تأهل مهاب إسحاق لاعب الغطس لنهائي منافسات 3 متر من سلم متحرك بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما جاء في المركز الـ11 من مشاركة 18 لاعبا بتحقيق مجموع نقاط 408.85، ليلعب في النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفصيل:

وجاءت نتائج قفزات مهاب كالتالى: قفزة أولى 72.85 جعلته في المركز الثامن، وقفزة ثانية 85.00 في المركز الخامس، ومحاولة ثالثة 69.30 في المركز الرابع، ومحاولة رابعة 56.00 في المركز السادس، ومحاولة خامسة 64.50 في المركز الثامن، وأخيرا الجولة السادسة التي منحت مهاب بطاقة التأهل بعد احتلاله المركز الحادى عشر، ويتأهل 12 لاعبا للنهائي.

وكان البطل المصري مهاب إسحاق تأهل إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.

فيما أسفرت قرعة المصارعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو عن مواجهات صعبة وقوية للفراعنة خلال منافسات الأولمبياد، وتعقد العديد من جماهير ومتابعي الرياضة الأمال على لاعبو مصر في المصارعة لتحقيق ميدالية جديدة بعد تتويج سيف عيسى وهدايا ملاك في لعبة التايكوندو.