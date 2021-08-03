حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 4-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 4-8-2021
مهنيا واجتماعيا: تواجه اليوم مسائل دقيقة وحساسة فلا تبحثها بعصبية.
صحيا وعاطفيا: القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك مع شركاء الحياة.
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 4-8-2021
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعمل لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.
مهنيا واجتماعيا: يمدك الفلك بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 4-8-2021
عائليا: القمر معاكس في منزل العائلة مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وأن تصبر.
اجتماعيا وعاطفيا: لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 4-8-2021
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار، فقط حاول أن تكون أكثر تفهما لسلوك الأهل أو الأقارب.
اجتماعيا وعاطفيا: المشتري والمريخ في منزل الحب والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 4-8-2021
ماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار.
اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في منزل الحب يعدك بمشاعر حلوة وطاقة وأوقات ممتعة.
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 4-8-2021
اجتماعيا وعائليا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تجعلك تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 4-8-2021
اجتماعيا: القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك.
عائليا: ينصحك الفلك أن تتكلم مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين.
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 4-8-2021
عائليا: يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة.
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4-8-2021
اجتماعيا: يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.
عائليا ومهنيا: القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.
حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 4-8-2021
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ وتتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.
عاطفيا وعائليا: تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 4-8-2021
ماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من أصول.
اجتماعيا ومهنيا: عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك يقظة وبلاغة وقد تبدأ مرحلة جديدة تصر فيها على التطور.
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 4-8-2021
اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تهتم بالرد على الاستفزازات بأسلوب مقنع وبليغ.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.
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