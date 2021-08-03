أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تطلق إدارة البورصة المصرية، مؤشراً لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة فى سوق البورصة المصرية، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد؛ استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة.

القاهرة

تنظم إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، ورشة عمل حول "الإعلام العربى بين مواكبة التحول الرقمى والحفاظ على خطابه فى ظل التنافسية"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئى.

القاهرة

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، ورشة عمل تدريبية، بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى، بعنوان "الرى الحديث لتحقيق التنمية المستدامة".

القاهرة

يؤدى طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى 225 طالبًا وطالبة، كما يؤدى طلاب مدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء والجيولوجيا" وامتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات" بإجمالى 1.179 طالبًا وطالبة.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 69 رحلة جوية، بينها 52 رحلة دولية و12 رحلة داخلية، لنقل 7.617 راكبا، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

القاهرة

تكرم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، صناع فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيرى، فى احتفالية ينظمها المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، وذلك فى تمام الرابعة مساء، بمركز ثروت عكاشة الثقافى.

القاهرة

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس، قافلة محو الأمية الثانية بحى الموسكى فى إطار الجهود التى تقدمها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

طرابلس

تصل 800 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من نوع "سينوفارم" إلى ليبيا .

طوكيو

يواجه المنتخب الوطنى لرجال كرة اليد نظيره الألمانى فى الساعة الثانية إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب استاد يويوجى الوطنى بالعاصمة طوكية فى دور الثمانية لـ أولمبياد طوكيو 2020.

طوكيو

يبدأ لاعب المنتخب المصرى للمصارعة محمد إبراهيم كيشو، منافسات وزن تحت 67 كيلو جرامًا بأولمبياد طوكيو.