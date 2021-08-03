أحمد كريمة: المجاهر بالمعصية مطرود من عفو الله

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر، إن المجاهرة بالمعصية من أشد الموبقات، مؤكدًا أنه وفقًا لـ السنة النبوية فإن المجاهر بالمعصية مطرود من عفو الله.





وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المجاهرة بالمعصية جريمة تكشف عن الاستهانة بحدود الله، وعدم التعظيم لشعائره، وأن ذلك أصبح منتشرا على مواقع التواصل الاجتماعى. وأوضح الدكتور أحمد كريمة أن إفشاء أسرار العلاقات الزوجية من المحرمات أيضًا، مستشهدا بحديث النبى الكريم، صلى الله عليه وسلم: "إن شر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته، وتفضى إليه، ثم ينشر سرها".

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