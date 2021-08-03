اليوم.. طلاب الثانوية العامة المكفوفون يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق

جدة - نرمين السيد - كما يؤدى طلاب مدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء والجيولوجيا" وامتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات" بإجمالى 1.179 طالبًا وطالبة.

واختتم أمس الاثنين، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية ماراثون الامتحانات، وأدى طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية "علوم" امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى 292 ألفا و428 طالبا وطالبة.

كما أدى طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100 ألف و435 طالبا وطالبة.