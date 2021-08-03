فيديو .. الوردانى : نسعى إلى توصيل منهج مصر الوسطى إلى كل الإنسانية

جاء ذلك، خلال لقائه فى برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية.
وأشار الوردانى إلى أن دار الإفتاء لديها مبادئ تحكم بها على الفتوى، بناء على وظائف العالم الدعوى، ومنها تأسيس الوعى، وصيانة القيم والإنتاج المعرفى المعتدل، لافتا إلى أن العالم الدعوى يجب أن يكون داعما للتنمية، بالإضافة إلى قيادة الريادة.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن منهج الدين المعتدل ليس ملكا للمصريين، ولا إلى المسلمين فقط، ولكنه ملك للإنسانية "ونسعى إلى دعم ذلك من خلال تخريج مفتٍ مهنى".
جدير بالذكر، أن فعاليات المؤتمر العالمى السادس لـ دار الإفتاء المصرية، انطلقت أمس الإثنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، ويعقد على مدار يومين، ويشارك فيه وفود من 85 دولة.
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