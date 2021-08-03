طقس الثلاثاء .. استمرار الموجة الحارة وشبورة على بعض الطرق .. القاهرة 40

جدة - نرمين السيد - وقال الخبراء إنه يسود، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، مائل للحرارة رطب على جميع الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأشاروا إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

الاسكندرية 35 26

وادى النطرون 37 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 27

بلطيم 35 25

مطروح 33 25

السلوم 37 23

سيوة 40 23

بورسعيد 35 26

دمياط 34 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 40 26

الاسماعيلية 40 24

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 42 27

نخل 40 19

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بنى سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

ادفو 43 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 43 26

حلايب 36 27

شلاتين 39 26