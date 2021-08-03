فيديو .. البحوث الفلكية : زلزال أكتوبر كان ضمن 4 هزات أرضية ضربت مصر

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، الشبكة القومية للزلازل سجلت 4 هزات داخل مصر، كان منها ما حدث فى جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن قوتها 2.9 على مقياس ريختر، وأنها بالقرب من مركز زلزال 92.

وأضاف الدكتور جاد القاضى، أن الثلاث هزات الأخرى حدثت كلها فى البحر الأحمر بالقرب من شرم الشيخ والغردقة، ولم تكن محسوسة بالمرة لأن قوتها كانت من 1.5 إلى درجتين على مقياس ريختر.