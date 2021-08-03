فيديو - تخفيضات تصل لـ 50% .. التموين تكشف مزايا الأوكازيون الصيفى

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم بعمل "الأوكازيون" مرتين فى العام، الأول تصفية صيفية، والثانى "شتوى"، كاشفا عن مزايا الأوكازيون للمواطنين.





وقال، خلال لقائه، فى برنامج "المواجهة"، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن "الأوكازيون" يوفر تخفيضات كبيرة جدا تيسيرا على المواطنين، مع جودة السلع المقدمة لهم. الأوكازيون الصيفى وعن شروط مشاركة المحلات فى الأوكازيون، قال المهندس عبدالمنعم خليل: "يجب أن يكون معها سجل تجارى، وبطاقة ضريبية، كما يجب عليها وضع أسعار السلع قبل الأوكازيون، وبعده حتى يظهر للمواطن قيمة التخفيض". وأشار إلى أن ملابس الأطفال فى الأوكازيون يصل تخفيضها إلى 50%، لافتا إلأى أن الأوكازيون الصيفى بدأ أمس الإثنين 2 أغسطس، ويستمر لمدة شهر.

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