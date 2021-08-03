صور .. مطار مرسى مطروح يستقبل 126 سائحا بـ الورود

جدة - نرمين السيد - واستقبل السائحين فريق العلاقات العامةً بالمطار، وكذلك مسؤولو مكتب وزارة السياحة، حيث قدموا لهم الورود، كما قاموا بتوزيع مطبوعات سياحية باللغات الأجنبية التى توضح معالم المحافظة السياحية الشاطئية والأثرية عبر العصور المختلفة مع تنظيم برامج لزيارة الوفود السياحية لهذه لمناطق والتمتع بمعالم مطروح السياحية.

يأتى ذلك فى إطار التدفق السياحى الذى تشهده المحافظة مع موسم الصيف السياحى، والذى استقبل حتى الآن 12 طائرة شارتر سياحية ليصل إجمالى ما تم استقباله 16.311 سائحا.