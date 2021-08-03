جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها: "هناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11.750 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45.150 ميجاوات".
وأشارت "الكهرباء" إلى أن هذا يمثل مردودا إيجابيا كبيرا لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل، أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية، مشددة على أن جميع العاملين فى الكهرباء يستمرون بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية على مدار الساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة .. الكهرباء : بلغنا أقصى الأحمال خلال ذروة أمس .. ويوجد احتياطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.