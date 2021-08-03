لأول مرة .. الكهرباء : بلغنا أقصى الأحمال خلال ذروة أمس .. ويوجد احتياطى

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها: "هناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11.750 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45.150 ميجاوات".

وأشارت "الكهرباء" إلى أن هذا يمثل مردودا إيجابيا كبيرا لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل، أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية، مشددة على أن جميع العاملين فى الكهرباء يستمرون بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية على مدار الساعة.