643543 /643543/بنك-الاسكندرية--عميل-حصلي-حادثة-وعايز-أجل-اقساط-القرض-ما-الحل ريم مصطفى 12:58 ص - الثلاثاء 3 أغسطس 2021 بنك الاسكندرية تعرض عميل بنك الاسكندرية إلى حادث ويواجه مشكلة في تسديد اقساط قرض سحبه من بنك الاسكندرية وطلب التأجيل فهل يتيح بنك الاسكندرية هذه الخدمة بتأجيل دفع الأقساط؟ قرض بنك الاسكندرية كتب عميل بنك الاسكندرية على فيسبوك: " ان ساحب قرض بس اتعرضه لحادث ممكن أاجل قسطيين". اقساط قرض بنك الاسكندرية وضح موظف بنك الاسكندرية على فيسبوك الحل، وكتب: " الف سلامة لحضرتك ، نتمنى لحضرتك تعافي سريع . لو القرض بضمان تحويل المرتب على بنك الاسكندرية يمكن تاجيل السداد لمدة 12 شهر . نقدر نساعد حضرتك بالتفاصيل من خلال اقرب فرع لبنك الاسكندرية . فروعنا متاحة و في خدمة حضرتك من الاحد للخميس من 8.30 صباحا حتى 3.00 عصرا علما بان الفروع الموجودة بالنوادي والفنادق (فرع وادى دجلة ؛ فرع هليوبوليس الشروق ؛ فرع كونكورد السلام ؛ فرع سميراميس) مواعيد العمل من 10 صباحا الى 5 مساءا بما فيهم الجمعة و السبت". تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك الاسكندرية .. عميل: حصلي حادثة وعايز أجل اقساط القرض.. ما الحل؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.