وزير خارجية التشيك : شواطئ البحر الأحمر أفضل مقصد سياحى لنا

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشرته وزارة السياحة والآثار، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قال الوزير: "نثمن الآثار والحضارة المصرية، وأصبحت الشواطئ فى البحر الأحمر هى أفضل مقصد سياحى لبلادنا رغم جائحة كورونا". وتابع: "نقدر ما قامت به السلطات المصرية لضمان صحة وأمان السائحين".

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