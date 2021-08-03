اورنج .. أزمة في باقات Orange .. ما القصة؟

واجه عملاء أورنج أزمة في الساعات الماضية حيث أن الخطوط الجديدة من أورنج Orange باللغة الإنجليزي مما جعل العملاء يتوقفون عن عمل باقات أورنج ، ولهذا ننشر الطريقة لعمل باقة.

دوت الخليج مشكلة أورنج كتب عميل أورنج على فيسبوك: "لو سمحتوا حد يرد عليا انا جبت خط انهارده و عايزه اعمل باقه نت ومش عارف كله انجليزي". باقات انترنت أورنج رد مسؤول صفحة أورنج كتب: " باقات الإنترنت اشتراك او الكود المختصر #222# او *222# وبنختار الباقة المناسبة لاستخدامك الباقة هتكون شغاله خلال 30 دقيقة من الإضافة و هتوصلك رسالة تأكد تشغيل الباقة. و لازم نتأكد من وصول رسالة إضافة الباقة قبل الاستخدام عشان مانتحاسبش بـ 1.75 جنيه لكل 25 ميجا وبتتجدد تلقائيا ولو الرصيد اقل من 1.75 جنيه هنتحاسب الميجا ب 19 قرش (أو حسب نظام الخط) . عشان نتأكد ان تم التجديد ، ممكن نبعت رساله ل 455 واكتب فيها #136#".

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