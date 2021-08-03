/643539/شركة-اتصالات--النت-بيقطع-كل-شوية-ايه-القصة

شركة اتصالات تعاني سوء الخدمة هذه الأيام، حيث أن خدمة الانترنت سيئة في شبكة اتصالات وجعلت عملاء كثيرين يشتكون عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بشركة اتصالات .

دوت الخليج

انترنت اتصالات

كتب عميل اتصالات على فيسبوك: " وبعدين بقي النت كل شوية يقطع فالحين بس في عروض رسائل خايبة هايفة متكررة مستفزة لا معني لها"

خدمة عملاء اتصالات

الدعم الفنى على الرقم 777 من أي رقم اتصالات الكارت بنفس تكلفة الاتصال ب 333 من الخط ومجاناً لخطوط الشركات و الفاتورة.أو 16511 سعر الدقيقة 30 قرش من خطوط الأفراد وبسعر مكالمة الخط الأرضي لخطوط الشركات وانظمة حكاية الكارت والفاتورة ودماغ تانية ونظام Emerald أو 0235346377 من أي رقم موبايل أو أرضي بنفس سعر تكلفة الخط الارضي والضغط على رقم 3 لخدمة العملاء و الدعم الفني علي مدار الـ 24 ساعة.