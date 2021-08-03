البنك الأهلي المصري .. عميل: عندي مشاكل في الفون كاش

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البنك الأهلي المصري يعاني عملائه من مشاكل في الفون كاش الخاص بتطبيق البنك الأهلي المصري حيث أن هناك تحديث على التطبيق جعلت الفون كاش على البنك الأهلي المصري يتعطل .

دوت الخليج فون كاش البنك الأهلي المصري كتب عميل البنك الأهلي المصري على فيسبوك: "لو سمحت عندي مشاكل في الفون كاش والمفروض ان في تحديث ومش موجود علي المتجر". محفظة فون كاش البنك الأهلي المصري رد مسؤول البنك الأهلي المصري على فيسبوك: "في ضوء تحديث محفظة الفون كاش ، نود الإفادة بأنه تم إتاحة التطبيق الجديد على متجر App Store ويمكن للعملاء أصحاب الهاتف المحمول بنظام التشغيل IOS استخدام التطبيق الجديد . وجاري استكمال إجراءات التحديث على التطبيق وتحميله على متجر Google Play والذي سيتم إتاحته للعملاء أصحاب الهاتف المحمول بنظام تشغيل Android خلال الفترة القادمة. كما نؤكد لكم حرصنا الدائم على تقديم أفضل مستويات الخدمة و الوصول لهدفنا الرئيسي و هو إرضاء العملاء".

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