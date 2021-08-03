بنك القاهرة .. هل يقدم قرض تمويل اجهزة ؟

بنك القاهرة يسأل عملاءه عن إذا كان في امكانية عمل قرض بنك القاهرة لتمويل اجهزة جيم حيث أن بنك القاهرة تعرض لبعض المشاكل الفترة الماضية ويحاول حلها مع عملاء بنك القاهرة حاليا .

دوت الخليج قرض من بنك القاهرة كتب عميل بنك القاهرة على موقع فيسبوك: " انا عندى مكان وفى سجل ٣ سنين وبطاقه ضريبيه محتاج قرض تمويل اجهزة جيم" . قروض بنك القاهرة رد بنك القاهرة على العميل كان: " يقدم بنك القاهره قروض مختلفه بيكون على حسب الضمان المتاح مع حضرتك سواء كان ضمان مرتب / معاش / بطاقة ضريبيه وسجل تجاري / اوعيه ادخاريه واذا كانت الضمانة سجل تجارى وبطاقة ضريبية والنشاط الخاص بحضرتك من الانشطة الرياضية او الترفيهية فا فى الوقت الحالى محظور التعامل معه.".

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