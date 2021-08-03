أسقف منفلوط يحتفل بذكرى ميلاد البابا شنودة الـ98 بقرية سلام

جدة - نرمين السيد - نظم الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، احتفالية بقرية سلام "مسقط رأس قداسة البابا شنودة الثالث"، بمناسبة الذكرى الـ98 على ميلاد قداسة البابا شنودة الثالث.





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