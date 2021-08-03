وزير الآثار يستعرض آخر مستجدات مشروع نقل مركب خوفو

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات مشروع نقل وتهيئة مركب خوفو الأولى، ومبنى متحف مراكب الملك خوفو الجديد، الذى يتم إنشائه الآن بالمتحف المصرى الكبير، وكذلك التجارب المتتالية الدقيقة التى تمت للاختبار الكامل لجميع مراحل النقل النهائية مع تركيب أجهزة القياس المتعلقة باختبار أداء العربة وثبات الهيكل المعدنى وميول الطريق، لضمان وصولها بأمان تام.
كما تم أيضا مناقشة آخر تطورات العمل الأثرى والهندسى وقاعات العرض بالمتحف.
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