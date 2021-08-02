/643538/البريد-المصري--العملاء-بيوقفوا-الحساب-ويخصموا-فلوس

كشف عميل البريد المصري عن استياءه الشديد من سوء خدمة البريد المصري عقب سوء الخدمة الذي واجهها حيث وجد أن البريد المصري اغلق حسابه وخصم نقوم رغم أن عميل البريد المصري لم يطلب الغاء الحساب.

دوت الخليج

مشكلة عميل البريد المصري

كتب عميل البريد المصري على "فيسبوك": " السلام عليكم لو سمحت انا فاتح حساب توفير ومعايا فيزا الجولد كان فيها فلوس رحت اسحب كل الي فيها قلي إجباري هنوقف الحساب وخد مني الفيزا ومدهاليش تاني واداني الفلوس ناقصه ٣٠ج رسوم وقف البطاقه بالرغم انا مكنتش عاوز أوقفها خالص".

خدمة عملاء البريد المصري

رد مسؤول صفحة البريد المصري وكتب: " وعليكم السلام يافندم بنعتذر لحضرتك للأسف الخدمات المالية متاحة من خلال التواصل مع أرقام خدمة العملاء وليست متاحة من خلالنا يمكنك التواصل مع رقم خدمة العملاء (16789 - 0235315900) مواعيد العمل تبدأ من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءاً طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمعة والسبت وأيام العطلات الرسمية تكون مواعيد العمل من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 07:00 مساءً".