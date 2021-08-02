/643537/نصر-عزام-الكاف-لم-يمنع-الزمالك-من-المشاركة-في-دوري-الأبطال

أكد نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك أن الكاف لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن عدم مشاركة الزمالك في بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك في شئون الفيفا.

وأوضح عزام في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن الزمالك سيشارك بشكل طبيعي في الموسم المقبل ولن يتم منع النادي.

وأشار إلى أن بعض القضايا لازالت منظورة في الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية في الوقت الحالي وبعض القضايا الأخرى سيتم حلها.

مرتبط السلة يواصل الاستعدادا للموسم الجديد

واصل فريق المرتبط لكرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما تدريباته الجماعية اليوم الإثنين بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا للموسم الجديد.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية خفيفة تحت إشراف نور الدين مدرب الأحمال، ومن المقرر أن يستكمل الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على الملاعب المفتوحة بالنادي. ويتكون الجهاز الفني للفريق من، محمد أبو فريخة مديرا فنيا، ونور الدين مدربا للأحمال، ومحمد فاخر إداريا.

انطلاق فترة الإعداد لفرق الناشئين بالزمالك

وأنطلقت اليوم الإثنين فترة الإعداد لفرق ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠٢ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا للموسم الجديد، وأقيمت التدريبات على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي.

وقامت الأجهزة الفنية الخاصة بهذه الفرق بالتنسيق مع بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، بإعداد برامج بدنية وتجهيزية للاعبين سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية لرفع معدل اللياقة للاعبين، وذلك قبل خوض التدريبات الفنية الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق ٢٠٠٤ سيبدأ فترة الإعداد غدا الثلاثاء، بينما تنطلق تدريبات فريق ٢٠٠٣ يوم الأحد القادم.

الزمالك يفوز على مياه البحيرة بسباعية دون رد

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل، حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة ٤٢ من انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد ومروان حمدي وأحمد زكي بدلا من: محمود عبد الرحيم جنش وحمزة المثلوثي وأيمن حفني وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري ومحمد عبد الشافي.