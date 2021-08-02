/643536/أبرزها-واقعة-زواج-واعتداء-بالضرب-غرائب-وطرائف-في-أولمبياد-طوكيو-2020

تمتلئ منافسات تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية والمقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بالكثير من المواقف التي تشتمل على الغرائب والطرائف، ما بين العنف والرومانسية، والتي أثارت السخرية تارة والإستياء تارة أخرى، على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز غرائب وطرائف اولمبياد طوكيو

مدرب ضرب لاعبته وآخر طلب الزواج من لاعبة السلاح

قام المدرب الألماني كلاوديو بوسا، بصفع لاعبته الألمانية مارتينا ترايدوس، على وجهها مرتين، رغبة منه في تحفيزها، وذلك قبيل إنطلاق إحدى مبارياتها ضمن دور الـ32 عن فئة السيدات، ومما أثار السخرية أكثر هو رد اللاعبىةة التي قالت أنها تتحمس عندما يصفعها مدربها.

مدرب يعرض الزواج على لاعبته

ولم تحتوى مواقف المدربين مع لاعبيهم على العنف فحسب، بل طالت لتشمل الجانب الرومانسي، حيث تلقت لاعبة المبارزة الأرجنتينية «ماريا موريس» عرضا للزواج من قبل مدربها، وذلك بعد خسارتها في أخر مبارياتها في الأولمبياد، إذ قام بحمل لافتة تحمل عبارة: «هل ترغبين في الزواج مني؟»، وقابلتها ماريا بالموافقة.

لاعب يطلب الزواج من حبيبته

وفي نفس سياق الرومانسية، قام ماكس كروز، لاعب منتخب ألمانيا الأوليمبي، عقب الفوز على منتخب السعودية، وعلى الهواء مباشرة، وأمام الشاشات، بعرض الزواج على صديقته.

رجل يتوج بالميدالية الذهبية في منافسات السيدات

كتب كاليب شيفيرد تاريخًا جديدًا في الأولمبياد، بعدما أصبح أول رجل يفوز بميدالية في منافسات فئة السيدات، بعدما قاد نيوزيلندا في سباق التجديف بزورق ثماني كموجه دفة. حيث أدى تغيير القاعدة في عام 2017 لإزالة قيود النوع بالنسبة لموجة الدفة، الذي يجلس في الأمام.

رفض الخروج من الحلبة اعتراضاَ على الحكم

قام ملاكم فرنسي برفض الخروج من الحلبة عقب خسارته على يد نظيره الألماني، وذلك اعتراضا على قرارات حكم اللقاء، ولم يتوقف الفرنسي على الإعتراض والإعتصام داخل الحلبة لمدة تزيد عن الساعة، بل قام بسب الحكم وضرب كاميرات التصوير.

منافسات رمي المطرقة

فشل مصطفى الجمل في التأهل إلى نهائي منافسات رمي المطرقة، وذلك بعدما احتل المركز الـ 23، حيث حقق مسافة 71:85 متر، حيث يتأهل من يحقق رقم أطول من 77,5 متر مباشرة، أو أفضل 12 لاعبا.

منافسات الكانوي -كاياك

فشلت سما أحمد في التأهل إلى الدور نصف النهائي، في منافسات 200 متر كانوي-كاياك، لسباق التجديف، وذلك بعدما جاءت في المركز السابع في تصفيتها، بعدما استغرقت زمن قدره 47.2 ثانية، لتتحول إلى تصفية أخرى لبلوغ نصف النهائي، ولكن احتلت المركز السابع بزمن 47.8 ثواني وبفارق 6 ثوان عن المركز الأول.

وبتلك النتائج ودعت سما أحمد المنافسات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، إلى الدور صف النهائي مباشرة.