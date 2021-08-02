/643535/المستشار-القانوني-للزمالك-يكشف-موقف-النادي-من-عقوبات-سبورتينج-لشبونة

أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك في شئون الفيفا أن قضية أتشامبونج مهاجم الفريق السابق في طريقها للحل الودي مع الإدارة البيضاء.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك في شئون الفيفا.

وأوضح عزام في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أنه بعد صدور حكم لصالح اللاعب في وقت سابق فإن إدارة الزمالك تسعى لحل القضية بشكل ودي حاليًا.

وأشار إلى أن الأمر مشابه لقضية الزمالك مع سبورتنج لشبونة البرتغالي والإدارة البيضاء فتحت خط مفاوضات مع النادي البرتغالي لتسوية الأمر وديًا معهم.

وشدد على أن إدارة الزمالك تتحرك في مختلف الاتجاهات وسط كم القضايا الكبيرة ورغبتهم في حل الأمر وديًا.

الزمالك يفوز على مياه البحيرة بسباعية دون رد

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل، حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة ٤٢ من انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد ومروان حمدي وأحمد زكي بدلا من: محمود عبد الرحيم جنش وحمزة المثلوثي وأيمن حفني وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري ومحمد عبد الشافي.

شيكابالا يتألق أمام مياه البحيرة

كما دفع الجهاز الفني بمحمد حمدي بدلا من محمد عبد الغني في الدقيقة ٦٢.. ثم سجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٦٥ من ضربة رأسية، قبل أن يضيف إسلام جابر الهدف الرابع في الدقيقة ٦٩ بعدما تلقى تمريرة متقنة من شيكابالا.

وفي الدقيقة ٧٥ أضاف أوباما الهدف الخامس للأبيض بعدما تلقى عرضية من شيكابالا حولها في الشباك، وأضاف مروان حمدي الهدف السادس للزمالك والثاني له في الدقيقة ٨٢ بعدما تلقى تمريرة متقنة من حميد أحداد، قبل أن يحرز أحمد زكي الهدف السابع في الدقيقة ٨٧ من متابعة لضربة جزاء أهدرها حميد أحداد، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.