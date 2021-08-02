/643535/المستشار-القانوني-للزمالك-يكشف-موقف-النادي-من-عقوبات-سبورتينج-لشبونة
أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك في شئون الفيفا أن قضية أتشامبونج مهاجم الفريق السابق في طريقها للحل الودي مع الإدارة البيضاء.
ويستعرض دوت الخليج تصريحات نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك في شئون الفيفا.
وأوضح عزام في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أنه بعد صدور حكم لصالح اللاعب في وقت سابق فإن إدارة الزمالك تسعى لحل القضية بشكل ودي حاليًا.
وأشار إلى أن الأمر مشابه لقضية الزمالك مع سبورتنج لشبونة البرتغالي والإدارة البيضاء فتحت خط مفاوضات مع النادي البرتغالي لتسوية الأمر وديًا معهم.
وشدد على أن إدارة الزمالك تتحرك في مختلف الاتجاهات وسط كم القضايا الكبيرة ورغبتهم في حل الأمر وديًا.
الزمالك يفوز على مياه البحيرة بسباعية دون رد
وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل، حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة ٤٢ من انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد ومروان حمدي وأحمد زكي بدلا من: محمود عبد الرحيم جنش وحمزة المثلوثي وأيمن حفني وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري ومحمد عبد الشافي.
شيكابالا يتألق أمام مياه البحيرة
كما دفع الجهاز الفني بمحمد حمدي بدلا من محمد عبد الغني في الدقيقة ٦٢.. ثم سجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٦٥ من ضربة رأسية، قبل أن يضيف إسلام جابر الهدف الرابع في الدقيقة ٦٩ بعدما تلقى تمريرة متقنة من شيكابالا.
وفي الدقيقة ٧٥ أضاف أوباما الهدف الخامس للأبيض بعدما تلقى عرضية من شيكابالا حولها في الشباك، وأضاف مروان حمدي الهدف السادس للزمالك والثاني له في الدقيقة ٨٢ بعدما تلقى تمريرة متقنة من حميد أحداد، قبل أن يحرز أحمد زكي الهدف السابع في الدقيقة ٨٧ من متابعة لضربة جزاء أهدرها حميد أحداد، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف النادي من عقوبات سبورتينج لشبونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.