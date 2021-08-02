/643534/حصاد-المصريين-اليوم-في-أولمبياد-طوكيو-2020-مهاب-إسحاق-يتأهل-إلى-نصف-نهائي-الغطس-وكيشو-يضرب-موعدا-في-دور-الـ-16-في-منافسات-المصارعة

أقيمت اليوم الإثنين، العديد من منافسات المصريين، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويأتي في مقدمتها فعاليات المصارعة، ويستعرض دوت الخليج نتائج جميع منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو 2020:

منافسات رمي المطرقة

فشل مصطفى الجمل في التأهل إلى نهائي منافسات رمي المطرقة، وذلك بعدما احتل المركز الـ 23، حيث حقق مسافة 71:85 متر، حيث يتأهل من يحقق رقم أطول من 77,5 متر مباشرة، أو أفضل 12 لاعبا.

منافسات الكانوي -كاياك

فشلت سما أحمد في التأهل إلى الدور نصف النهائي، في منافسات 200 متر كانوي-كاياك، لسباق التجديف، وذلك بعدما جاءت في المركز السابع في تصفيتها، بعدما استغرقت زمن قدره 47.2 ثانية، لتتحول إلى تصفية أخرى لبلوغ نصف النهائي، ولكن احتلت المركز السابع بزمن 47.8 ثواني وبفارق 6 ثوان عن المركز الأول.

وبتلك النتائج ودعت سما أحمد المنافسات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، إلى الدور صف النهائي مباشرة.

منافسات الرماية

ودع أسامة السعيد منافسات رماية البندقية من 50 متر، بعدما حل في المركز الـ38، حيث حقق 367 نقطة في وضع النصف جثو، وفي وضع الانبطاح حقق 392 نقطة، أما في وضع الوقوف، فحقق أسامة 380 نقطة، ليكون الاجمالى 9.492 نقطة، ويتأهل أول 8 لاعبين فقط إلى النهائي.

منافسات الغطس

نجح مهاب إسحاق، في التأهل إلى نصف نهائي منافسات الغطس لسباق فردي رجال من 3 متر سلم متحرك، واحتل مهاب المركز الـ 12، من أصل 29 لاعب في التصفيات التمهيدية، وتمكن مهاب إسحاق من الوصول إلى 422.75 نقطة، خلال الـ 6 غطسات الذي خاضهم.

ويقام الدور نصف النهائي من منافسات الغطس، بين 18 لاعب، ويتأهل منهم 12 لاعب إلى النهائي.

ومن المقرر أن يلعب مهاب مهيمن منافسات نصف النهائي، غدا الثلاثاءـ في تمام الساعة الثالثة فجرا.

منافسات المصارعة

- خسرت إيناس خورشيد أمام آنا كارمن بطلة ألمانيا بنتيجة 0 / 7، فى إطار دور الـ16 لوزن 68 كجم، وفقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية واللعب على الميدالية البرونزية، وذلك بعد خسارة بطلة ألمانيا أمام بطلة أوكرانيا، لتودع رسميا منافسات المسابقة.

- أعلنت سمر حمزة إعتزالها وإنهاء مسيرتها مع المصارعة، وذلك بعدما فقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونزية، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0، في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات بالأولمبياد.

- خسر هيثم فهمي في فعاليات وزن 60 كجم من الروسي سيرجي ايمالين بنتيجة 7-6 في دور الـ 16، كما خسر أيضًا فرصته في اللعب في أدوار الترضية بعد خسارة الروسي سيرجي ايمالين في دور ربع النهائي.

محمد إبراهيم كيشو

يلتقي محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة، في الدور ثمن النهائي من سباق وزن تحت 67 كيلو جرامًامع الفائز من مواجهة الجزائري عبد الملك مرابط، ومنافسة الكوري هانسو ريو.

وفي حالة تأهل كيشو إلى دور الـ 16، سيواجه الفائز من مواجهة الأرميني كارين أصلانيان، والمجري باليانت كورباسي.

وإذا تمكن كيشو من التأهل إلى الدور ربع النهائي، سيواجه أحد المتأهلين من الرباعي: الأمريكي أليخاندرو سانشو والروسي أرتيم شوركوف، الدنماركي فريديريك هولمكوست والأوكراني بافريس ناسيبوف.

وفي حالة تأهله إلى نهائي المسابقة، سينتظر أطراف القرعة الأخرى، والتي من المتوقع ان تضم لاعبيين متميزين.