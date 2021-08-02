/643533/البنك-العربي-الافريقي--العملاء-بتعطلونا-بدون-داعي

البنك العربي الافريقي اشتكى منه عدد من العملاء في الساعات الماضية بسبب سوء خدمة البنك العربي الافريقي في خدمة العملاء حيث يقوم العملاء بالاتصال بأرقام خدمة عملاء البنك العربي الافريقي ويجدون اعطال كثيرة .

دوت الخليج خدمة عملاء البنك العربي الافريقي كتبت عميلة البنك العربي الافريقي على صفحة التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "انا بحتاج اعرف معلومات عن حسابى بيعطلونى على التليفون وقت طويل بدون داعى". رقم خدمة عملاء البنك العربي الافريقي رد مسؤول صفحة البنك العربي الافريقي ، وكتب: "إحنا بنعتذر عن التأخير في الرد، لكن للأسف بيتعرض الكول سنتر من وقت لأخر الى ضغط شديد في عدد المتصلين بيأدي لطول فترة الانتظار، و حاليا بيتم إتخاذ إجراءات جديدة لتفادى هذا الضغط الشديد خاصة مع نهاية الشهر و بنأكد إننا بنبذل جهد كبير في تلبية احتياجات العملاء والتواصل معهم."

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