موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين وتنصح بشرب السوائل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من التعرض المباشر لآشعة الشمس، والإكثارمن شرب السوائل الباردة والمرطبات وارتداء غطاء الرأس، بسبب الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد .

وتشهد مصر موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار هذه الموجة حتى الأسبوع المقبل، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة 44 درجة وجنوب البلاد 46 درجة .

وشهد اليوم الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.