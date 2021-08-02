جدة - نرمين السيد - استقبل الجنرال Prime Niyongabo قائد الجيش البوروندى، ياسر العطوى، سفير مصر فى بوجومبورا، وذلك فى إطار مواصلة التشاور حول المزيد من خطوات دعم العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندى فى مختلف المجالات ومنها المجال العسكرى، وبحث اللقاء سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة الناجحة لقائد الجيش البوروندى للقاهرة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد الجيش البوروندى يشيد بإمكانيات القوات المسلحة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.