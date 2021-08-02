فيديو- صندوق الإسكان: الانتهاء من الاستعلام عن جميع المتقدمين للإعلان الـ13

وأوضحت عبدالحميد، أنه جارى الاستعلام شهريا عن أعداد من 15 إلى 20 ألف متقدم، ومن المتوقع الانتهاء من الاستعلام وتسليم الوحدات للمتقدمين خلال فترة ما بين 15 إلى 18 شهرًا على الأكثر، مع الأخذ فى الاعتبار أن بدء التسليم لوحدات الإعلان العاشر سيكون قبل الموعد المقرر له بحوالى 3 أشهر.
وتابعت: "يتبقى من المتقدمين للإعلان العاشر من تقدم للحجز فى مدينة العبور الجديدة، وسيتم البدء فى إجراءات الاستعلام لهم بعد 6 أشهر تقريبا"، مؤكدة أن الاستعلام بدأ للمتقدمين لمدن العاشر من رمضان والسادات وبدر وحدائق العاصمة.
وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن الإعلان الـ13 كان لوحدات جاهزة للتسليم، وتم الانتهاء من الاستعلام عن جميع المتقدمين وبدء التعاقد والتخصيص.
وعن الإعلان الرابع عشر، قالت: "تم البدء فى تنفيذ الوحدات، وسيتم استيعاب جميع المتقدمين للإعلان، وجارى البحث عن مساحات من الأراضى لتلبية احتياجات الحاجزين، وإذا لم يتمكن الصندوق من توفير الأراضى الكافية فسيتم فتح باب التحويل للحصول على وحدات فى أقرب مدينة مجاورة".
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