فيديو.. الأرصاد لـ دوت الخليج: الموجة الحارة مستمرة إلى بداية الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الدكتورة منار غانم، فى تصريح لمبتدا، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار على السواحل الشمالية للبلاد خلال ساعات النهار، أما ليلا فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وباقى أنحاء الجمهورية.

وعن درجات الحرارة العظمى قالت: "القاهرة تسجل 40، والسواحل الشمالية 34، شمال الصعيد 41، جنوب الصعيد 43"، مؤكدة أن درجة الحرارة المذكورة هى التى يتم قياسها فى الظل أما درجة الحرارة فى الشمس ستكون أعلى من 2 إلى 4 درجات.

وأشارت إلى أن الموجة الحارة ستستمر إلى بداية الأسبوع المقبل، منوهة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار تبدأ من الثلاثاء على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر وستكون على فترات متقطعة حتى السبت المقبل.

ونصحت المواطنين بالابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس خصوصا من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا لأن هذه الفترة تسجل أعلى درجة حرارة، كما دعت المواطنين إلى ارتداء الملابس القطنية وشرب السوائل وارتداء قبعة أثناء التواجد فى الشارع خلال فترة الظهيرة.