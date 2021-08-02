فيديو- مى عبدالحميد توضح موقف المتقدمين للإعلانات السابقة لسكن لكل المصريين

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة مى عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، رسالة إلى جميع الحاجزين فى الإعلانات السابقة لمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"، تطمئنهم على أن عمليات الاستعلام والتعاقد والتسليم فى موعدها المحدد مسبقا، وطبقا لكراسات الشروط التى تقدموا بناء على بنودها.





وقالت الدكتورة مى عبدالحميد، إن صندوق الإسكان الاجتماعى منذ الإعلان الأول وحتى الإعلان الـ13 انتهى من تسليم 370 ألف حدة سكنية، حصولا على تمويل عقارى بقيمة 37 مليار جنيه، وحصل أصحابها على دعم من الصندوق بقيمة 5.9 مليار جنيه.

وأكدت أن جميع المتقدمين من الإعلان الأول حتى السابع تم الانتهاء منهم جميعا، ويتبقى فقط فى الإعلان التاسع والثامن المواطنين الذين لم يتقدموا لإنهاء إجراءاتهم للتعاقد والتخصيص، وجميعهم يتعاقدون على الوحدات بنفس السعر المقرر فى كراسات الشروط التى تقدموا بناء عليها وبفائدة 7% متناقصة بأقساط ممتدة على 20 عامًا.

وبالنسبة للمتقدمين فى الإعلان الثامن بمحافظة بورسعيد، قالت: "هم المتأخرين فى الاستعلام، ولكن سيبدأ الاستعلام خلال شهرين القادمين"، أما المتقدمين من محافظة كفر الشيخ وعددهم حوالى 8 آلاف يتم البحث عن مساحات لتنفيذ وحداتهم.

أما بالنسبة للمتقدمين للإعلان العاشر، قالت: "كان من المقرر أن يبدأ تسليم وحداتهم مع أول يوليو، ولكن التسليم بدأ قبل هذا الموعد بثلاثة أشهر نظرا لجاهزية الوحدات وتوفرها، وهم حوالى 170 ألف عميل، يتم الاستعلام عنهم تباعا بمعدل 15 ألف استعلام كل شهر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاستعلام عن جميع المتقدمين للإعلان العاشر خلال الـ18 شهرا القادمة على الأكثر".

وأوضحت أن بعض المتقدمين كان يتم إرسال رسائل لهم بأنهم خارج الأولوية، وبناء عليه تم فتح عدد من الإعلانات للتحويل من إعلان لآخر أو من مدينة لأخرى، متابعة: "على من تم إخطاره خارج الأولوية ولم يقدم طلب للتحويل فى المواعيد الرسمية أن يسحب مبلغ جدية الحجز الذى سدده قبل ذلك، ويمكنه التقديم فى الإعلانات الجديدة لمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين".