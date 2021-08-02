عدلي القيعي: نحن ضد التحفيل والمُكايدة والضغط على المغلوب

/643523/عدلي-القيعي-نحن-ضد-التحفيل-والمكايدة-والضغط-على-المغلوب

علّق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على الأحداث الأخيرة والبيانات الصادرة من القلعة الحمراء والزمالك خلال الفترة الماضية.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، حول الأحداث الجارية بين القطبين في لفترة الجارية.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أصدر حزمة من القرارات ردًا على الشكاوى المقدمة من الأهلي في حق بعض الإعلاميين المنتمين للقلعة البيضاء، بجانب هجوم جماهير الأحمر ضد شيكابالا.

تصريحات عدلي القيعي

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "نريد وأد الفتنة وتصحيح المسار هذا مؤكد، ولكن نريد أن نحصل على حقنا أيضًا، أليس من الصواب أن نلجأ للقانون".

وأكمل: "نحن ضد التحفيل والمُكايدة والضغط على المغلوب، أو أن أقلل من انتصار الفائز، لأن هذا هو الفهم الصحيح للرياضة والإعلام، ونحن نحاول أن ننفذ ذلك من واقع المسؤولية".

وتابع: "لا يُمكن إطلاقًا أن نتصور أن أي شخص يخرج في أي مكان يتهم كيان مثل الأهلي أو الزمالك بالمفسدة".

واختتم: "الطبيعي أن المسار الصحيح هو اللجوء للقانون، هذا بهدوء شديد، ولا داع لأن ينفعل أحد".

راحة سلبية لبدر بانون وأيمن أشرف

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بدر بانون وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حصلا على راحة من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد شعور الثنائي بنزلة برد خفيفة.

ومنح الجهاز الفني راحة لبانون وأيمن أشرف اليوم، على أن يتم تقييم حالة اللاعبين غدًا، والتعرف على فرص مشاركتهما في مران الأهلي.

عودة رامي ربيعة

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رامي ربيعة لاعب الفريق، شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أسوان.

وقال أبو عبلة، إن ربيعة تعرض لكدمة قوية في إصبع القدم خلال مباراة أسوان، وشارك اليوم في المران الجماعي بعد تعافيه من الألم الذي اشتكى منه عقب المباراة.