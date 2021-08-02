/643522/منتخب-ألمانيا-الأولمبي-لكرة-اليد-مصر-تفتقد-الخبرة-ولكن-لديها-القوة

أكد حارس مرمى منتخب ألمانيا الأولمبي لكرة اليد، يوهانس بيتر، صعوبة مواجهة منتخب مصر الأولمبي غدًا في أولمبياد طوكيو، وزاد زميله في الفريق هندريك بيكلر، لاعب الماكينات الألمانية، عن صعوبة اللقاء في الغد مع الفراعنة.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات حارس المرمى، ولاعب الوسط للمنتخب الألماني الأولمبي، قبل لقاء منتخب مصر في الغد في لقاء دور ربع النهائي لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في إطار منافسات ربع نهائي البطولة الأولمبية المُقامة حاليًا في اليابان.

تصريحات يوهانس بيتر

وقال يوهانس بيتر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة اليد: "نحن نعرف منتخب مصر خلال فترة التحضير، ما زال أصداء ذلك في رؤوسنا".

وأضاف: "لقد تطوروا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، إنه فريق شاب ومثير للاهتمام، قد لا يتمتعون بعد بالخبرة الدولية الكبيرة، ولكنهم فريق قوي بشكل لا يُصدق".

وواصل: "نحن نريد أن نتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو، سنقدم كل شيء لتحقيق ذلك".

تصريحات هندريك بيكلر

وأكد زميله في الفريق هندريك بيكلر في تصريحات لشبكة "handbalworld" الألمانية: "لقد أردنا أولًا اجتياز مرحلة دور المجموعات، لأننا كنا نعلم أننا سنخوض جولة صعبة للغاية في تلك المرحلة، وقمنا بذلك".

وأضاف: "أرى مباراتنا أمام منتخب مصر 50 % - 50 %، لكن لا يمكننا الشكوى من خصومنا لأننا تجنبنا الدنماركيين، لا أحد يريد أن يلعب ضد منتخب الدنمارك، آمل أن نتمكن من استعادة نشاطنا مرة أخرى، وأن نلعب مباراة جيدة ضد المصريين ونصل لنصف النهائي".

وواصل: "نحن جاهزون، كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نفوز في المرحلة الماضية، خاصة في مباراتنا ضد البرازيل، لأن النرويج كانت قد فازت، وكان علينا الفوز، هكذا يستمر الإيقاع".

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.