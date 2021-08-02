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/643527/بالصور-نقابة-العلميين-توقع-بروتوكول-تعاون-مع-مستشفى-شفاء-الأورمان-بالأقصر
وقع د. أحمد عبية، رئيس فرع نقابه العلميين بالدقهلية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر ( للأورام ).
وقال عبية، في بيان ل"النقابة" إن البروتوكول يستهدف تدريب العلميين بأقسام الاشعاع النووي ومعامل التحاليل الطبية، وتنفيذ الجزء العملي من رسائل الماجستير والدكتوراة بمعامل المستشفى.
وكشف النقابة، أن الدكتور هاني حسنين المدير التنفيذي للمستشفي، وافق علي تدريب ١٠ فيزيائيين طبيين في قسم العلاج الاشعاعي، و ١٠ أخصائي تحاليل، علي أحدث الأجهزة العلمية بمعامل المستشفي.
وفي نهاية اللقاء، أهدى "عبية" نيابةً عن الحارس القضائي للنقابة عماد شمس الدين، درع النقابة إلى الدكتور هاني حسنين تكريمًا لجهوده الطبية وعرفانًا بدوره في إدارة هذا الصرح الطبي العالمي.
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