مطران الكاثوليك بالإسماعيلية يحذر من صفحة مزيفة تحمل اسمه على الفيسبوك

جدة - نرمين السيد - حذر الأنبا دانيال مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، من صفحة مزيفة تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



جدة - نرمين السيد - حذر الأنبا دانيال مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، من صفحة مزيفة تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وقال الأنبا دانيال فى بيان له: "أحبائى هذه الصفحة لا تخصنى لا تقبلوا الصداقة، شكرًا".

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