فيديو.. شروط الإسكان المتوسط بالإعلان الأول والثانى من سكن كل المصريين

جدة - نرمين السيد - أوضحت الدكتورة مى عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، أطلق الإعلان الأول منها فى ديسمبر الماضى، وقدمت وحدات لمنخفضى ومتوسطى الدخل، وحاليا تم الإعلان عن شروط الإعلان الثانى من المباردة، ومبادرة البنك المركزى الجديدة لدعم التمويل العقارى بقيمة 100 مليار جنيه ستطبق على المتقديمن فى الإعلان الأول والثانى.





وأشارت الدكتورة مى عبدالحميد، إلى أن المتقدمين للإعلان الأول من المبادرة، وصل عددهم لحوالى 280 ألف متقدم، جميعهم مستوفين للشروط مبدئيا، ومن المقرر أن يبدأ تسليم وحداتهم فى ديسمبر 2023، أى بعد مرور 36 شهرًا من إغلاق باب التقديم، وخلال هذه الفترة يسدد المتقدم أقساط ربع سنوية تعادل 35% من ثمن الوحدة والمتبقى 65% من ثم الوحدة يتم سدادها على أقساط ممتدة على 30 عامًا وبفائدة 3%.

وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الإعلان الثانى من مبادرة "سكن كل المصريين"، يقدم وحدات لمتوسطى الدخل متنوعة من حيث الموقع والمساحة والسعر، وهى وحدات تعتبر مدعومة أيضًا من خلال خصم قيمة ثمن الأرض، ولكن يتحمل العميل تكلفة المرافق، على عكس الوحدات الأصغر مساحة الـ90م والـ70 المخصصة للأسر الأقل دخلا والتى يتم خصم قيمة تكلفة المرافق والأرض من المبلغ المطلوب للعميل والذى يعادل تكلفة الوحدة فقط.

ولفتت إلى أن أسعار الوحدات المتوسطة فى الإعلان الجديد تتنوع ما بين 470 ألف جنيه وحتى 950 ألف حسب الموقع والمناطق الأعلى طلبا، وهذا التنوع فى الأسعار يتيح للمتقدم الذى يقدر دخله بحوالى 3 آلاف جنيه أن يحصل على وحدة ذات مساحة أكبر مستفيدا بشروط مبادرة البنك المركزى، والتى تسمح بأن يتم التقسيط على 30 عامًا، وذلك من خلال محور الوحدات المتوسطة، وليس ملزما بالحصول على الوحدات المدعومة الـ90م فقط.

وأكدت أن جميع الوحدات المتوسطة بها مصاعد وبها مستوى متميز من التشطيبات، وهى وحدات معروضة للمواطنين متوسطى الدخل بسعر التكلفة لا تحقق منها الدولة أى أرباح، لأن صندوق الإسكان الاجتماعى هو جهة خدمية وليس ربحية ودوره هو تنفيذ استراتيجية الدولة فى تيسير حصول المواطنين متوسطى الدخل على سكن مناسب لدخلهم.

وفى حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات المتاحة فى كل مدينة، قالت: "سيتم إجراء قرعة عشوائية بالكمبيوتر لاختيار من سيتم التخصيص لهم، ونظرا لأن وحدات المحور المتوسط تعتبر سعر حر، فلا يتم تقديم أى مميزات للفئات الأكثر احتياجا خلالها، على عكس الوحدات المخصصة للأسر الأقل دخلا، التى يتم خلالها تخصيص مميزات إيجابية لذوى الاحتياجات والخاصة والأرامل والمطلقات".