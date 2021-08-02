وزيرة الصحة للأطباء: بجهودكم مصر أصبحت دولة رائدة فى القضاء على فيروس سى

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع الأطباء مدربى ومتدربى الزمالة المصرية بالتخصصات الطبية المختلفة بمحافظة الأقصر، لمتابعة البرامج التدريبية المقدمة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك خلال زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر.





جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجى، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، والدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل العربى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك داخل مجمع الأقصر الطبى الدولى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت الدور المحورى لأطباء الزمالة المصرية فى توفير أفضل الخدمة الطبية للمواطنين، حيث إنهم الركيزة الأساسية لاستدامة الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والمشروعات القومية فى القطاع الصحى بأعلى مستويات الجودة ووفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف أن الوزيرة تحدثت مع أطباء الزمالة للوقوف على مدى استفادتهم من البرامج التدريبية التى تتيحها الوزارة لهم، سواء الأنشطة التدريبية والتى تشمل التدريبات العملية والمحاضرات النظرية بمختلف التخصصات الطبية، وتتم من خلال مُدربين على مستوى عال من الكفاءة وتحت إشراف مباشر من الاستشاريين بوزارة الصحة وأساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات الطبية، أو البرامج التى تتيحها الوزارة على منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية (LMS) والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبى العالمية.

وتابع "مجاهد"، أن الوزيرة أكدت للأطباء حرصها على لقائهم بصفة دورية داخل المستشفيات العاملين بها للوقوف على أى تحديات قد تواجههم، كما أكدت توافر جميع الإمكانيات للوصول إلى أفضل مستوى من التدريب لأطباء الزمالة.

وواصل أن الوزيرة حثت الأطباء على ضرورة الاستفادة من جميع الفرص والبرامج التدريبية التى توفرها الوزارة ضمن منظومة التعليم الطبى المهنى فى مصر، والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، وزيادة المخصصات المالية، فضلاً عن التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، موضحة الخطوات التى اتخذتها الوزارة لتطوير القدرات العلمية والعملية للأطقم الطبية بدءًا من تطوير نظام البرامج التدريبية والتكليف للأطباء المصريين على نظام الزمالة المصرية، كما لفتت إلى التعاقد مع كلية طب جامعة هارفارد لتدريب مدربى الزمالة على البرامج التدريبية ببرنامجى تدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكة والذى تم تخرج الدفعة الأولى به، فضلاً عن التعاون مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد البرامج التدريبية بالزمالة المصرية فى التخصصات المختلفة، وذلك ‏بما ينعكس بالإيجاب على الارتقاء بالمستوى المهنى للأطباء وبالتالى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزيرة أشارت إلى التعاون مع هيئة البورد الأمريكى للإشراف على امتحانات الزمالة المصرية وكذلك اعتماد الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب، مما سيتيح فتح أفاق جديدة للأطباء فى للحصول على فرص العمل والتدريب بكبرى المؤسسات الطبية بالدول الأوروبية، كما لفتت إلى تخصيص مكافئة مالية ومنحة تدريبية 3 أشهر بأحد الدول الأجنبية للأطباء الـ 5 الأوائل ببرنامج الزمالة المصرية، تشجيعًا لجهودهم المبذولة وحرصهم على اكتساب الخبرات العلمية المختلفة.

وقال "مجاهد"، إن الوزيرة أشارت إلى أنه جارِ تأسيس المعهد القومى للتعليم الطبى المهنى بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، حيث سيصبح أكبر مركزًا فى إفريقيا والشرق الأوسط للتعليم الطبى المهنى بنظام المحاكاة لتوفير الفرص العملية لتدريب الفرق الطبية، واكتساب خبرات متطورة فى مجال التعليم الطبى المهنى، عن طريق التدريب العملى على المجسمات الصناعية المزودة بأحدث النظم التكنولوجية وتقنيات التفاعل الطبى مع الحالات المرضية، كما أشارت الوزيرة إلى دراسة تأسيس 7 مراكز فرعية للتعليم الطبى المهنى بـ أقاليم الجمهورية، وربطها بالمعهد القومى للتعليم الطبى المهنى بالعاصمة الإدارية الجديدة الجار إنشاؤه لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة وجودة العمل بالمستشفيات.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بالجهود المبذولة لجميع الفرق الطبية وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بمستوى عال من الجودة والكفاءة بجميع مستشفيات وزارة الصحة السكان، فضلاً عن جهودهم فى تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، قائلة لهم: "بفضل جهودكم أصبحت مصر من الدول الرائدة فى القضاء على فيروس سى"، كما وجهت لهم رسالة شكر وتقدير لما بذلوه من جهود فى مواجهة جائحة فيروس كورونا بكل إخلاص وتفان فى العمل، قائلة: "استمرار العمل فى النهوض بالمنظومة الصحية خلال الجائحة بفضل جهودكم وإخلاصكم فى خدمة الوطن".

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أجرت، اليوم، زيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر تفقدت خلالها عددًا من المستشفيات لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى انطلقت بالمحافظة يوم 16 من فبراير الماضى.