فيديوجراف.. قرية دراجيل نموذج لتغيير حياة الإنسان

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة المنوفية، أمس الأحد، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية دراجيل بمركز الشهداء، المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".





واستهل رئيس الوزراء، زيارة القرية بتفقد مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بدراجيل، والذى يتم تنفيذه وفق نموذج موحد فى جميع المراكز المستهدفة ضمن هذا المشروع القومى العملاق، حيث يشهد مركز الشهداء تنفيذ 6 مجمعات لخدمة المواطنين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول خطوات تنفيذ هذا المجمع الذى سيضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالطابق الأرضى، ثم بالطابق الأول خدمات البريد، والشهر العقارى، وسجل مدنى، والتموين، وبالطابق الثانى الوحدة المحلية، ومكتب التضامن الاجتماعى، والمجلس المحلى.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، عددا من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة "سكن كريم" بقرية دراجيل، وقام بجولة فى شوارع القرية زار خلالها عددا من المنازل المستهدفة بالإحلال والتطوير، وأدار حوارات ودية مع الأهالى للتعرف على أوضاع معيشتهم واحتياجاتهم ووعدهم بإعادة تأهيل منازلهم لمنحهم مسكنا أفضل ضمن هذه المبادرة، وتمت الإشارة إلى أن القرية يستهدف بها نحو 59 منزلاً فى مبادرة "سكن كريم"، كما التقت إحدى المواطنات برئيس الوزراء خلال الجولة وطلبت منه إدراجها ضمن مبادرة "سكن كريم" ووجه بدراسة حالتها.