«نص مليون جنيه لبطل دوري مستقبل وطن».. فرص ذهبية من أغلبية البرلمان لشباب مصر خلال الصيف

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يترقب الشارع المصري الإنطلاقة المنتظرة لدوري حزب مستقبل وطن، بنسخته الثالثة في العاشر من أغسطس الجاري، وحتي الأسبوع الأول من أكتوبر، وسط تساؤلات كبيرة عن حجم الجوائز التى سيحصل عليها الفائزين، والتى ستكلل جهودهم بها بعد أن يتم إنهاء كافة التصفيات لجميع المراحل والمستويات.

دوت الخليج يرصد تطورات دوري مستقبل وطن

يأتي ذلك فى الوقت الذي يستأنف حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورعاية النائب الأول لرئيس الحزب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الأمين العام، توفير الفرص الذهبية للشباب المصري صاحب المواهب الرياضية المختلفة والمتعددة وخاصة كرة القدم، والتى تمثل اللعبة الشعبية الأولي وسط جموع الشعب المصري، وذلك بإقامة دوري حزب مستقبل وطن فى نسخته الثالثة خلال الفترة مابين أغسطس وأكتوبر من العام الجاري.

مستقبل وطن وجوائز الأغلبية البرلمانية

الجوائز المادية والتذكارية فى دوري مستقبل وطن بالمستوي الأول بمسؤولية تنفيذ أمانة الوحدة الحزبية سيحصل الثلاثة الأوائل علي ميداليات كجائزة تذكارية، علي أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، والمستوي الثاني بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز سيحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية، والمستوي الثالث بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة سيحصل الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه والثالث ميدالية و15ألف جنيه، والمستوي الرابع(النهائي) بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية سيحصل الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

دوري مستقبل وطن يستهدف توفير الفرصة لجموع الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية من سن 18 حتي 25 ، وذلك فى كل محافظة، ومدينة، ومركز وقرية، وصولا لكل قري ونجوع وشياخات مصر، حيث أن هناك قطاع كبير من المواهب والتى لم ولن تكتشف لعدم وجود فرصة، ودوري مستقبل وطن فرصة ذهبية لتحقيق حلم أي شاب يملك موهبة حقيقة فى كرة القدم.

دوري مستقبل وطن بنسخته الثالثة تضمن عدد من القواعد العامة حيث تقام مرحلة تصفيات مستوي الوحدات الحزبية فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس، وتقام مرحلة تصفيات مستوي المركز أو الحي من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر، وتقام مرحلة تصفيات المحافظة فى الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر، وتقام مرحلة التصفيات النهائية خلال الفترة 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر، ويحق لكل فريق تسجيل عدد 8 لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18-ل35 عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35وقت تسجيل البطولة.

ضوابط دوري مستقبل وطن

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري، يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.