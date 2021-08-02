نشرة أخبار الأهلي اليوم الأثنين: حسين حمدي يحتفل بعيد ميلاده الـ 72.. رباعي الأهلي يواصلون الإستمتاع بعطلتهم.. عودة ربيعة ووليد سليمان.. غياب بانون وبدر عن مران اليوم

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شهد النادي الأهلي اليوم الأثنين على العديد من الأحداث الهامه في قبل لقاء وادي دجلة، بعد غد الأربعاء، في لقاء الدوري المصري الممتاز، بعد توقف الدوري، بسبب مباريات المنتخب الاولمبي في مشاركته في دورة أولمبياد طوكيو 2020، والخروج من ربع النهائي لمنافسات البطولة، أمام البرازيل بنتيجة هدف دون رد.

ويستعرض دوت الخليج أهم أحداث النادي الأهلي على مدار اليوم، سواء داخل القلعة الحمراء، أو خارجها.

حسين حمدي يحتفل بعيد ميلاده

احتفل حسن حمدى، رئيس النادى الأهلي الأسبق، اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ 72، وهو الرئيس الـ 13 لنادى الأهلى، واسمه الحقيقى هو محمد إسماعيل.

لعب فى صفوف الأهلى كمدافع ولاعب فى خط الوسط بين 1960 و1970، كان أحد أفراد الجيل الذى ساهم إلى حد بعيد فى زيادة شعبية نادى الأهلى وانتشار اسمه بين الجماهير فى مصر وأنحاء الوطن العربى

السولية ومعلول يواصلان بعطلتهم

واصل علي معلول وعمرو السولية لاعبي النادي الأهلي استمتاعه بالعطلة الصيفية قبل الانضمام إلى تدريبات المارد الاحمر استعدادا للموسم الجديد.

ونشر علي معلول صورة جديدة اليوم من جزيرة التى يقضى فيها الفصل الأخير من عطلته قبل الانضمام إلى لتدريبات النادي الأهلي.

بواليا وديانج يواصلان الإستمتاع بعطلتهم

واصل والتر بواليا واليو ديانج ثنائي لاعبي النادي الأهلي استمتاعه بالعطلة الصيفية قبل الانضمام إلى تدريبات المارد الاحمر استعدادا للموسم الجديد.

وظهر الثنائي الإفريقي يستمتعان بالجواء الصيفية قبل العودة إلي مباريات الدوري، حيث يدخل النادي الاهلي مباراته أمام وادي دجلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

راحة سلبية لبدر بانون وأيمن أشرف

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بدر بانون وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حصلا على راحة من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد شعور الثنائي بنزلة برد خفيفة.

ومنح الجهاز الفني راحة لبانون وأيمن أشرف اليوم، على أن يتم تقييم حالة اللاعبين غدًا، والتعرف على فرص مشاركتهما في مران الأهلي.

عودة رامي ربيعة

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رامي ربيعة لاعب الفريق، شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أسوان.

وقال أبو عبلة، إن ربيعة تعرض لكدمة قوية في إصبع القدم خلال مباراة أسوان، وشارك اليوم في المران الجماعي بعد تعافيه من الألم الذي اشتكى منه عقب المباراة.

محاضرة نظرية من موسيماني وتقسيمات قوية

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية، ثم خاض الفريق بعدها فقرة التدريب البدني.

وركز الجهاز الفني خلالها على تدريبات الكرة وأجرى خلالها تقسيمتين قويتين الأولى في منتصف الملعب والثانية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين لتنفيذ الجانب الفني والخططي، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

عودة وليد سليمان

أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقام وليد سليمان بتنفيذ الجزء الأول من البرنامج التأهيلي في الجيم، ثم استكمله بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكان وليد سليمان قد اشتكى من الإصابة في العضلة الخلفية، التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات، ويخضع حاليا للمرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى المشاركة الجماعية بصورة طبيعية.

مسحة طبية للأهلي غداً الثلاثاء

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سوف يجري مسحة طبية غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن الإجراء المتبع من الناحية الطبية للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين.