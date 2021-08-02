قيس سعيد: سنحاسب كل من استولى علي مال الشعب التونسي

أكد رئيس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أنه باق على العهد حتى تتحقّق مطالب الشعب التونسي.
كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة استئناف إنتاج الفسفاط وعودة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب، من الفاسدين.
جاء ذلك خلال استقباله مساء الإثنين بقصر قرطاج، زكية لطرش الناشطة بالمجتمع المدني بولاية قفصة.
وأصدر، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
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