/643518/بيان-عاجل-من-عبدالرحمن-مجدي-تعليقا-على-أزمة-إتهامة-بالتحرش

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا على لسان عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول للدروايش ردا على الأزمة الأخيرة التي أنتشرت خلال الساعات الماضية بشأن إيقاف اللاعب بسبب الخروج عن القواعد في أولمبياد طوكيو، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وجاء بيان عبدالرحمن مجدي كالتالي: "أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير للمشاعر الصادقه والتي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكره، واشكر الجميع علي الثقه بي ".

بيان عاجل من عبدالرحمن مجدي تعليقا على أزمة إتهامة بالتحرش

وواصل مجدي: "وأؤكد للجميع أن ماحدث بمقر أقامه المنتخب باليابان لايعدو ان يكون تصرفا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافه واللغه وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم يتم إدانه أبنكم باي إتهام ".

وتابع: "وشكري لكل من تفهم هذا بالبعثه وعلي رأسهم المهندس أحمد مجاهد والذي كان معي لحظه بلحظه وكان مدافعا عني الي ان انتهي الموقف تماما".

وأستكمل: "وأؤكد علي احترامي لاتحاد الكره وأستعجل التحقيق معي حتي يتم توضيح كل ماحدث من خلال نتيجه التحقيق".

وأضاف: "وأطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتي لايؤثر علي فريقنا في مبارياته القادمه".

عبدالرحمن مجدي يوضح موقفه من أزمة اتحاد الكرة

وزاد: "وشكري وتقديري لكل زملائي بالمنتخب الاوليمبي والجهاز الفني والاداري لوقوفهم معي وثقتهم بي كما اشكر جماهير الكره بصفه عامه وجماهير الإسماعيلي بصفه خاصه واداره الإسماعيلي ولجنه الكره والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر حيث لم يروا مني اي تصرف خطأ فيما مضي".

وأختتم: "وقدمت أقصي جهد للنادي وللمنتخب واقدر تماما مسئوليه تمثيل منتخبنا والإسماعيلي ، واؤكد للجميع انني واثق من سلامه موقفي وعدم اقتراف اي خطأ وبشهاده الجميع ، وننتظر نتيجه التحقيق باتحاد الكره لان ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقا من عدم ادانتي بإذن الله".

أول تعليق من عبدالرحمن مجدي على أزمة اتهامه بالتحرش «صورة»

وكتب عبدالرحمن مجدي عبر الإنستغرام : “ غريب جدا التوقيت، ونشر الأكاذيب في ذلك الوقت ، أنا معملتش حاجة ، ردي سيكون مساء اليوم”.

وقال علاء وحيد لـ دوت الخليج: " مازلنا ننتظر انتهاء التحقيقات من جانب اتحاد الكرة وبعدها سنعلن بشكل نهائي موقف النادي".

علاء وحيد يوضح موقف الإسماعيلي في أزمة عبدالرحمن مجدي

وتابع وحيد : " سنصدر بيان رسمي عبر القنوات الرسمية للنادي الإسماعيلي عقب انتهاء التحقيقات من جانب اتحاد الكرة".

ويستعرض دوت الخليج السبب وراء استبعاد نجم الدراويش من المشاركة مع المنتخب الأولمبي:

سبب الإستبعاد

نشر اتحاد الكرة بيان يوضح فيه السبب وراء استبعاد عبدالرحمن مجدي من المشاركة مع المنتخب الأولمبي.

وجاء السبب بيان اتحاد الكرة كالتالي: قررنا إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي بسبب ما حدث منه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي بطوكيو بعدما تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا.