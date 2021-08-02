/643515/محمد-اسماعيل-يتقدم-بطلب-احاطة-بشأن-أعمال-ترميم-مباني-كلية-الهندسة-جامعة-الاسكندرية

تقدم النائب محمد إسماعيل،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه إلى المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،و الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بشأن اعمال ترميم مباني كلية الهندسة جامعة الاسكندرية نظرا لتهالك المباني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب محمد اسماعيل بطلب احاطة وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، مناقشه الموضوع سريعا داخل لجنة الثقافة وامكانية استدعاء جهاز التنسيق الحضاري لبحث امكانية الترميم .

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