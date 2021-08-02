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/643513/الهيدروجين-الأخضر-وملف-الدلتا-الجديدة-يتصدران-أجندة-لجنة-الطاقة-والبيئة-والزراعة-بالتنسيقية
تصدر ملف الهيدروجين الأخضر و الدلتا الجديدة أجندة اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والزراعة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، أن الهيدروجين الأخضر، هو الملف الذي يلقى حاليا اهتماما كبيرا من القيادة السياسية في مصر، لما له من أهمية وتأثيره الإيجابي على البيئة باعتباره وقود خال من الكربون ويتناسب مع رؤية مصر الخاصة بتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادرها المتجددة.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة البيئة والطاقة بتنسيقية شباب الاحزاب
المشروعات القومية
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع ملف الدلتا الجديدة من منظور الأمن الغذائي باعتباره أحد المشروعات القومية الرائدة في مجال الاستصلاح الزراعي. واتفق الأعضاء على ضرورة تحويل تلك الأفكار والمقترحات إلى أوراق عمل ومقترحات قابلة للتطبيق.
حضر الاجتماع أحمد فتحي، أمين سر اللجنة، إسلام حمدي، أمين سر مساعد، وكلا من الأعضاء محمد إسماعيل، ونهى زكي، وسمية هاشم، وأحمد قاعود، وحسام عطفت.
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