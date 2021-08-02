زيارة تفقدية لنائبي التنسيقية أحمد فتحي ومرثا محروس لمدرسة الثورة للغات«صور»

/643505/زيارة-تفقدية-لنائبي-التنسيقية-أحمد-فتحي-ومرثا-محروس-لمدرسة-الثورة-للغاتصور

قام نائبي التنسيقية أحمد فتيحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة مرثا محروس ،عضو لجنة حقوق الانسان، بزيارة تفقدية لمدرسة الثورة للغات بمصر الجديدة، بسبب تهالك مباني المدرسة، مما يهدد سلامة الأطفال والمدرسين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة أعضاء التنسيقية أحمد فتحي ومرثا محروس لمدرسة الثورة للغات

وناقش النائب أحمد فتحي والنائبة مرثا محروس، أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مع حنان احمد مديرة المدرسة اسباب المشكلة لإيجاد حلول مناسبة للحل استعدادا لعام دراسي امن.

جاء هذا استجابة لشكاوي أولياء الأمور في محافظة القاهرة بشأن تهالك مباني مدرسة الثورة للغات مما يؤثر على حياة الطلاب والمعلمين.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة الختامية، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.