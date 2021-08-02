/643517/بعد-ارتفاع-درجات-الحرارة-مكافحة-كورونا-الفيروس-غير-مرتبط-بالتغيرات-المناخية
قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور محمد النادي، إن التجربة على مدار عام ونصف العام، أثبت أن انتشار كورونا لا يتأثر بالتغيرات أو الفصول المناخية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة " صدى البلد": " مؤكدا أن الموجة الرابعة ترتبط بأسباب كثيرة منها عدد الحاصلين علي اللقاح ومدى تحكم الدولة في ضبط الدخول والخروج من الموانئ والمطارات".
وأوضح: "نحن معرضين للدخول في هذه الموجة وهي التي بناءا علي التجارب ستكون في نهاية شهر 9 وأول أكتوبر، مردفا:” هذا الفيروس مخلق وليس طبيعيا لأنه لا يرتبط بفصل معين سواء كان شتاء أو صيف، وهذا ما أكده عالم فيروسات أمريكي".
وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلي أن الوباء محتمل تحوله إلى مرض مستأنس ويكون له تطعيم وسبل وقاية معتادة.
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