نشرة أخبار الزمالك اليوم: سحق مياه البحيرة بسباعية نظيفة.. و«سامو زين» بمعسكر الفارس الأبيض.. وتفاصيل جديدة في ناشئين القلعة البيضاء

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شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والأحدث الرياضية لعل أبرزها فوز الفارس الأبيض على مياه البحيرة وديا بسباعية في لقاء شهد تألق كبير من شيكابالا ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك اليوم.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مياه البحيرة بسبعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك يسحق مياه البحيرة
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود جنش ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.
ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة ٥ من ضربة رأسية بعد ركنية متقنة من أحمد سيد زيزو.
وفي الدقيقة ٣٣ خرج محمود علاء بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إراحته وشارك حسام عبد المجيد بدلا منه.
الزمالك يفوز على مياه البحيرة بسباعية دون رد
وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل، حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة ٤٢ من انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد ومروان حمدي وأحمد زكي بدلا من: محمود عبد الرحيم جنش وحمزة المثلوثي وأيمن حفني وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري ومحمد عبد الشافي.
كما دفع الجهاز الفني بمحمد حمدي بدلا من محمد عبد الغني في الدقيقة ٦٢.. ثم سجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٦٥ من ضربة رأسية، قبل أن يضيف إسلام جابر الهدف الرابع في الدقيقة ٦٩ بعدما تلقى تمريرة متقنة من شيكابالا.
وفي الدقيقة ٧٥ أضاف أوباما الهدف الخامس للأبيض بعدما تلقى عرضية من شيكابالا حولها في الشباك، وأضاف مروان حمدي الهدف السادس للزمالك والثاني له في الدقيقة ٨٢ بعدما تلقى تمريرة متقنة من حميد أحداد، قبل أن يحرز أحمد زكي الهدف السابع في الدقيقة ٨٧ من متابعة لضربة جزاء أهدرها حميد أحداد، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.
«سامو زين» يزور معسكر الزمالك ويلتقط صور مع لاعبي الفريق
وحرص المطرب سامو زين على زيارة معسكر الزمالك والتقاط بعض الصور من لاعبين الفارس الأبيض مع شيكابالا و يوسف أسامة نبيه و سيف جعفر، ومساندة الفريق للمباريات القادمة.
مرتبط السلة يواصل الاستعدادا للموسم الجديد
واصل فريق المرتبط لكرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما تدريباته الجماعية اليوم الإثنين بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا للموسم الجديد.
وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية خفيفة تحت إشراف نور الدين مدرب الأحمال، ومن المقرر أن يستكمل الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على الملاعب المفتوحة بالنادي. ويتكون الجهاز الفني للفريق من، محمد أبو فريخة مديرا فنيا، ونور الدين مدربا للأحمال، ومحمد فاخر إداريا.
انطلاق فترة الإعداد لفرق الناشئين بالزمالك
وأنطلقت اليوم الإثنين فترة الإعداد لفرق ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠٢ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا للموسم الجديد، وأقيمت التدريبات على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي.
وقامت الأجهزة الفنية الخاصة بهذه الفرق بالتنسيق مع بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، بإعداد برامج بدنية وتجهيزية للاعبين سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية لرفع معدل اللياقة للاعبين، وذلك قبل خوض التدريبات الفنية الفترة المقبلة.
يذكر أن فريق ٢٠٠٤ سيبدأ فترة الإعداد غدا الثلاثاء، بينما تنطلق تدريبات فريق ٢٠٠٣ يوم الأحد القادم.
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