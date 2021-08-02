التعليم : غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد، فى تصريحات، اليوم، إن عدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 40 ألفا و193 طالبا وطالبة ممن تنطبق عليهم جميع شروط التقديم الخاصة بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يدل على نجاح خطى الوزارة نحو تطبيق رؤية مصر 2030، وتطوير التعليم الفنى وتغيير نظرة المجتمع إليه، وإعداد خريجين مؤهلين بشكل كلى للالتحاق بسوق العمل، وقادرين على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة بسوق العمل.

وأوضح مجاهد، أن المميزات التى يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج، ذلك بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى، وتوفير الزى المدرسى، وكذلك توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

من جهته، قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إنه سيتم التواصل خلال الأيام القادمة مع جميع المتقدمين عن طريق الهاتف أو البريد الإلكترونى لإخطارهم بموعد اختبارات القبول، موضحًا أنه سيتم تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حتى يتم مراعاة الدقة الكاملة فى تصحيح الاختبارات لجميع الطلاب المتقدمين.

وأضاف بصيلة، أنه نظرًا للعدد الكبير من المتقدمين ستفتتح الوزارة مزيدا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية لهذا العام الدراسى، وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بهذه المدارس خلال الأيام القليلة القادمة.