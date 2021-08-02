صور- حزب تحيا مصر إرادة شعب يختار كوادره بعد الإشهار رسميا

جدة - نرمين السيد - اجتمع مؤسسى حزب تحيا مصر إرادة شعب، اليوم الإثنين، بنادى اتحاد الشرطة الرياضى بالقاهرة، لاختيار كوادر الحزب بعد الإشهار رسميًا ليصبح ضمن الأحزاب المؤسسة والمشهرة بمصر.





واتفق الحاضرون فى أول اجتماع لأعضاء الحزب، على خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ودوره كظهير سياسى جديد لمساندة الدولة المصرية مع بزوغ فجر الحزب وخروجه إلى النور، لكى يصبح حزبًا لكل المصريين.

حضر الاجتماع، لفيف من أعضاء الحزب ورجال السياسة والاقتصاد والفن والإعلام، وعلى هامش المؤتمر عرض الحزب فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال السبع سنوات الماضية، مثمنين جهوده للنهوض بالدولة المصرية وجعلها فى مصاف الدول المتقدمة .

وعلى جانب آخر، قام أعضاء الحزب بتزكية الدكتور عزت البربرى رئيسًا للحزب، والدكتور خالد عنان أمينًا عامًا، لمدة 4 سنوات.

وأكد الدكتور عزت البربرى رئيس الحزب، أنه سعيد بتلك اللحظة التى انتظرها منذ سنوات، مؤكدًا أن الحزب يؤمن بأهمية وضرورة تطوير المشاركة السياسية لجميع المصريين الشرفاء والارتقاء بها، والحرص على الاستمرار فى مساندة الدولة المصرية والمسؤولية المجتمعية تجاه المواطنين.

فى حين أكد الدكتور خالد عنان أمين عام الحزب، أن أعضاء وقيادات الحزب تحملوا المشاق وقهروا المستحيل لخدمة وطنهم.

وأضاف: "كلنا أمل وتحدى أن نصبح علامة مميزة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية، وهدفنا الأوحد هو مساندة الدولة المصرية وتخريج جيل جديد من الشباب الواعى يتسم بالقدرة على تحمل مسؤولية القيادة واكتساب مهارات جديدة تساعده فى التغلب على المشكلات، وبناء قاعدة جديدة من الشباب عبر برامج تنشئة سياسية وطنية".